Землю накрыла экстремальная магнитная буря мощностью G5: как она влияет на человека Елена ГалицкаяСолнечная активность в последние несколько дней достигла пика, оставив нас в обществе под воздействием мощной магнитной бури мощностью G5.
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