Юрий Ильинов

Bloomberg узнал о приемлемых для Москвы условиях по достижению перемирия на Украине Руководство России готово обсудить временное перемирие на Украине при условии достижения прогресса на пути к окончательному мирному урегулированию конфликта, в том числе устранения причин, его вызвавших. Эти вероятные приемлемые для Москвы условия описали источники агентства Bloomberg. По словам анонимных инсайдеров в РФ, первым сигналом позитивного ответа президента Владимира Путина на призыв американского коллеги Дональда Трампа к прекращению огня стало предложение, озвученное в прошлом месяце на переговорах в Саудовской Аравии между высокопоставленными российскими и американскими чиновниками, на которых обсуждалась внутренняя политика. Так, чтобы договориться о прекращении военных действий, должно быть четкое понимание рамочных принципов окончательного мирного соглашения, заявили два человека, знакомых с этим вопросом. Россия будет настаивать, в частности, на установлении параметров возможной миротворческой миссии, включая соглашение о том, какие страны примут участие. Как указывает агентство, допускается введение китайских миротворцев, так как Пекин сохранял нейтралитет все три года конфликта. При этом, разумеется, Россия заявила, что не примет присутствие войск НАТО на украинской земле, отвергнув предложение европейских стран о создании «коалиции желающих» для наблюдения за любым мирным соглашением. Позиция РФ в этих вопросах принципиальная и не подлежит коррекции. Без взаимосвязи с корнями конфликта не может быть достигнут устойчивый мир. Простая попытка быстро «замириться» без соответствующих гарантий со стороны лидера Запада, не принесет соглашения между РФ и США. При этом сам Трамп признался, что сейчас ему гораздо легче вести дела с Россией, чем с Украиной. Однако, это не должно помешать заключению «сделки», для свершения которой глава Белого дома приложит все усилия.