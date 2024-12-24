Второго взяткодателя по делу вице-мэра Барнаула Шеломенцева будут судить в Томске

В общей сложности Денис Илюшин дал замглавы Барнаула 600 тысяч рублей за покровительство, считает следствие В Томске будут судить директора компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина – свидетеля и второго взяткодателя по делу бывшего вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева, сообщили областном СК.
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