Чемпион ОИ Васильев заявил, что в WADA перестали быть друзьями России

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал слова главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки, пригрозившего санкциями участникам Всемирных игр дружбы, которые пройдут в России.
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