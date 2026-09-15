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Регионы России

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Сербия не планирует вводить визы для российских граждан

Сербия не планирует вводить визы для российских граждан

Сербия исключила возможность введения визового режима для граждан России. Информация об отказе Белграда от действующего безвизового режима названа абсурдной Арно Гуйоном, директором канцелярии по общественной и культурной дипломатии правительства.

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