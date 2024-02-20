«СТРАНА.ua»: В Одесской области при взрыве ранен лидер «Правого сектора»

По информации из телеграм-канала “Военкоры Русской Весны”, в Одессе неизвестными людьми был взорван микроавтобус “Украинской добровольческой армии”, в котором ехал один из лидеров запрещенной в России украинской нацистской группировки “Правый сектор” – Альберт Кручинин.