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Царьград

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Индекс Московской биржи упал на 0,58% на открытии сессии

Индекс Московской биржи упал на 0,58% на открытии сессии

На открытии утренней торговой сессии 27 января 2025 года индекс Московской биржи показал снижение на 0,58%, достигнув 2 271,65 пункта.

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