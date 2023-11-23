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БУТЫРСКИЕ новости

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Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

О новых мерах поддержки промышленных технопарков рассказал мэр  Критерии для присвоения компаниям, которые ведут деятельность в области обрабатывающего производства, статуса промышленного технопарка утвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

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