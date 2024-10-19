Переможная бомба: почему Зеленский снова заговорил о создании ядерного оружия и к чему это приведёт

Тот факт, что главой украинского государства является бывший шоумен, да и верхушка госаппарата составлена из его коллег по опасному бизнесу, привёл к интересному следствию: киевский режим способен практически в любое время организовать гвалт даже на ровном месте.
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