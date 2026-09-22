Малина из «ВкусВилл» вызвала серьезное отравление у москвича

Русский из Москвы отравился малиной из «ВкусВилл», что стало новым инцидентом после жалоб на качество продукции магазина.
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