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Глава МИД Украины предрек Украине сложные времена из-за «СП-2»

Глава МИД Украины предрек Украине сложные времена из-за «СП-2»

Киев, 16 июня. Украине предстоят сложные несколько лет из-за завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», уверен глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, Газопровод снизит зависимость России и Европы от поставок топлива через Украину.

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