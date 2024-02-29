Биолог рассказала о вредных для печени привычках

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина 29 февраля рассказала «Известиям», какие вредные привычки влияют на работоспособность печени.
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