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Аргументы недели

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«Вы наши родные»: российские мотострелки за три дня вывели из Константиновки десятки мирных жителей

«Вы наши родные»: российские мотострелки за три дня вывели из Константиновки десятки мирных жителей

Военнослужащие 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск провели уникальную гуманитарную операцию, в течение трех дней эвакуировав из зоны боевых действий в Константиновке несколько групп мирных граждан.

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