Новые скриншоты из будущего DLC Арканзас для American Truck Simulator – живописные город...

Новые скриншоты из будущего DLC Арканзас для American Truck Simulator – живописные городаПутешествуйте по самому сердцу Естественного штата с грядущим DLC Арканзас, где каждый поворот дороги открывает новую историю, ожидающую своего открытия.
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