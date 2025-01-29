Двадцать веселых обучающих игр для детей

Игры, с помощью которых ребенок будет развивать речь, математические способности и мышление 1. «Высота» семьиСколько этажей в высоту составляет общий рост всех членов вашей семьи? Сложите высоту каждого члена семьи, в том числе бабушек, дедушек, двоюродных братьев и сестер.