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Двадцать веселых обучающих игр для детей

Двадцать веселых обучающих игр для детей

Игры, с помощью которых ребенок будет развивать речь, математические способности и мышление 1. «Высота» семьиСколько этажей в высоту составляет общий рост всех членов вашей семьи? Сложите высоту каждого члена семьи, в том числе бабушек, дедушек, двоюродных братьев и сестер.

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