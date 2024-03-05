Студентам назвали необычный способ перейти на бюджет

В России хотят переводить на бюджет студентов, которые стали отцами, сообщает PRIMPRESS. В Госдуме выступили с таким предложением в первую очередь в связи с плохой демографической ситуацией в стране и растущими затратами при рождении ребенка.
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