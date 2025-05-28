Дома в районе Ховрино готовят к отопительному сезону

На севере Москвы началась подготовка к новому отопительному сезону. «С мая по август коммунальные службы выполняют плановое техническое обслуживание и ремонт инженерных коммуникаций, а также оборудования котельных и тепловых узлов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии