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Киодо: Япония выразила готовность поставить СПГ в ЕС при эскалации ситуации вокруг Украины

Киодо: Япония выразила готовность поставить СПГ в ЕС при эскалации ситуации вокруг Украины

ТОКИО, 9 фев – РИА Новости. Власти Японии готовы организовать поставки сжиженного природного газа (СПГ) в европейские страны на случай эскалации ситуации вокруг Украины, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах.

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