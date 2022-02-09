Киодо: Япония выразила готовность поставить СПГ в ЕС при эскалации ситуации вокруг Украины

ТОКИО, 9 фев – РИА Новости. Власти Японии готовы организовать поставки сжиженного природного газа (СПГ) в европейские страны на случай эскалации ситуации вокруг Украины, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах.