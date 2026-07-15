Обвинения в насилии, тайный брак с Дрангой и возвращение в Латвию: крутые повороты в судьбе Агаты Муцениеце

Жизнь Агаты Муцениеце напоминает остросюжетную драму: пережив тяжелый развод с Павлом Прилучным, сопровождавшийся публичными обвинениями в домашнем насилии, актриса смогла найти новое счастье в тайном браке с музыкантом Петром Дрангой и родила третью дочь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии