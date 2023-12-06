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Царьград

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На Камчатке возбудили уголовное дело после отравления 41 строителя

На Камчатке возбудили уголовное дело после отравления 41 строителя

Работники стройплощадки госпитализированы, предположительно, после отравления несвежим лагманом.В Петропавловске-Камчатском СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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