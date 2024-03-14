Захарова: Прибалтике может не хватить железа, чтобы построить занавес с РФ

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова прокомментировала последнее заявление премьер-министра Латвии о создании «железного занавеса» между Россией и странами Прибалтики.
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