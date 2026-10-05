В ГД предложили отдельно оплачивать допнагрузку учителей

Член комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить для учителей государственных и муниципальных школ гарантированную оплату за одну ставку не ниже 150% средней зарплаты по региону, а дополнительную нагрузку оплачивать сверх этой суммы.