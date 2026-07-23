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На Украине заявляют о полной остановке судоходства в подконтрольные Киеву порты

На Украине заявляют о полной остановке судоходства в подконтрольные Киеву порты По словам украинского министра аграрной политики Тараса Высоцкого.

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Комментарии
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Misha Glusch
наконец то!
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