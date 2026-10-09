Крепкая ходовая, безотказный мотор — добротный седан за 300 тысяч

Бюджетные седаны с пробегом в сегменте до 300 тысяч рублей — интересную подборку на эту тему представил эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.
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