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Спички - не игрушка

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Журналисты из США сумели доказать, что у Брижит Макрон между ног бубенцы. Новые реалии современной Европы

Журналисты из США сумели доказать, что у Брижит Макрон между ног бубенцы. Новые реалии современной Европы

Интересная жизнь с Vera Star Фото: welcomevolunteer.ru Как оказалось, в США ещё остались журналисты, которых интересует что-то другое, кроме того что происходит в России.

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