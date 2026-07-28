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Гол Кабрала Аргентине признан лучшим на ЧМ-2026. Защитник Кабо-Верде сравнял счет в экстра-тайме дальним ударом в девятку

Гол Сидни Кабрала в ворота сборной Аргентины в 1/16 финала признан лучшим на ЧМ-2026.  Защитник сборной Кабо-Верде нанес обводящий удар в дальнюю девятку с левого полуфланга, сделав счет 2:2 по ходу первого отрезка в овертайме – на 103-й минуте.

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