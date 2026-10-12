Пять свежих кинолент для домашнего просмотра: от перезапуска культового хоррора до поэтичной трагикомедии

Каждую неделю я стараюсь отслеживать, что нового появляется на стриминговых платформах и в цифровом прокате.
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