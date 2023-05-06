Штруфф о том, что стал первым лаки-лузером в финале «Мастерса»: «Сумасшедшая история. Конечно, я не мог себе такого представить»

Он обыграл Аслана Карацева (4:6, 6:3, 6:4) и стал первым лаки-лузером в финале «Мастерсов». – 11 дней назад, когда вы играли с Асланом, могли ли вы представить, что снова сыграете друг с другом? И теперь вы в финале «Мастерса».
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