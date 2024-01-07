Салихова назвала “Зенит” “санитарами РПЛ” из-за трансфера Ахметова

Супруга бывшего владельца московского “Спартака” Леонида Федуна Зарема Салихова раскритиковала трансферную политику действующего чемпиона России, санкт-петербургского “Зенита” в связи с покупкой полузащитника “Краснодара” Ильзата Ахметова.
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