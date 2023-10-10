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Парламентская газета

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В Госдуме предложили написать требования для аниматоров

В Госдуме предложили написать требования для аниматоров

Установить требования к образованию, знаниям и навыкам детских аниматоров, а также к соблюдению ими правовых, нравственных и этических норм при работе с детьми — с такой просьбой обратилась к главе Минтруда Антону Котякову первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

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