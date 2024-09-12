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7дней.ru

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Катя Лель решила содрать миллионы с больного раком Кушанашвили

Катя Лель решила содрать миллионы с больного раком Кушанашвили

Стало известно, в какую сумму певица оценила свои страдания. Катя Лель Komsomolskaya Pravda/Global Look PressКатя Лель серьезно обижена на Отара Кушанашвили, который еще в декабре прошлого года позволил себе резкие высказывания в ее адрес.

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Комментарии
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ГАЛИНА КНЯЗЕВА
Тупая овца,жди бумеранг!!!
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12 час.

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