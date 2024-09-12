Катя Лель решила содрать миллионы с больного раком Кушанашвили

Стало известно, в какую сумму певица оценила свои страдания. Катя Лель Komsomolskaya Pravda/Global Look PressКатя Лель серьезно обижена на Отара Кушанашвили, который еще в декабре прошлого года позволил себе резкие высказывания в ее адрес.