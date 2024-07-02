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Мингосуправления Подмосковья напомнило правила цифровой безопасности

Мингосуправления Подмосковья напомнило правила цифровой безопасности

Жителям Московской области рассказали, как обезопасить себя от цифровых мошенников. Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников банков или коллекторских агентств, звонят людям и сообщают о наличии «задолженности» по ипотеке.

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