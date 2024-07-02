Мингосуправления Подмосковья напомнило правила цифровой безопасности

Жителям Московской области рассказали, как обезопасить себя от цифровых мошенников. Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников банков или коллекторских агентств, звонят людям и сообщают о наличии «задолженности» по ипотеке.
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