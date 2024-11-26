Медведев заявил о том, что ВСУ и Запад перешли все красные линии

Зампред Совбеза России считает, что удары вглубь России нарушают все возможные красные линии.Дмитрий Медведев дал интервью агентству Al-Arabiya, где заявил о том, что удары вглубь территории России западным дальнобойным оружием нарушают абсолютно все красные линии, и потому они не могут пройти бесследно.