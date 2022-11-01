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Кузнецов в матче с «Каролиной»: 1-е очко в 4 матчах, забитый буллит в серии и «минус 1» за 16:28. У него 0+6 в 9 играх

Кузнецов в матче с «Каролиной»: 1-е очко в 4 матчах, забитый буллит в серии и «минус 1» за 16:28. У него 0+6 в 9 играх

Евгений Кузнецов набрал первое очко в последних 4 матчах сезона НХЛ. Форвард «Вашингтона» выступил одним из ассистентов при шайбе Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (2:3 Б).

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