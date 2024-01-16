Основные риски 2024-го года по версии американского бизнеса

Опрос The Conference Board американских бизнесменов, выявил основные риски 2024-го года. Несмотря на то, что в 2023-м году прогнозы рецессии экономики не оправдались, 37% глав исполнительных директоров готовятся к возможному падению экономики США в наступившем году.
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