Петербургский суд арестовал четверых подростков по делу о нападении на прохожих

Подростков, нападавших на прохожих, окрестили «азербайджанской мафией».Московский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу молодого человека, подозреваемого в экстремизме, а также арестовал до 17 декабря еще трех несовершеннолетних фигурантов.
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