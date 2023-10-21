Петербургский суд арестовал четверых подростков по делу о нападении на прохожих

Подростков, нападавших на прохожих, окрестили «азербайджанской мафией».Московский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу молодого человека, подозреваемого в экстремизме, а также арестовал до 17 декабря еще трех несовершеннолетних фигурантов.