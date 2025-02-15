Гриб-зомби из Ирландии: новый паразит пускает свои «щупальца» и превращает пауков в зомби

Новый паразит поражает пауков, превращая их в зомби – все как в фантастических фильмах.В глубинах заброшенной пещеры Северной Ирландии, в бывшем пороховом складе, был обнаружен новый вид паразитического гриба Gibellula настоящий "гриб-зомби", подчиняющий себе волю пауков.