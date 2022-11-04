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В Тульской области опрокинулся пассажирский автобус

В Тульской области опрокинулся пассажирский автобус

4 ноября 2022 года в 21-30 в районе  деревни Кузовка Богородицкого района на 255 км автодороги М-4 &quot;Дон&quot; произошло ДТП: опрокинулся пассажирский автобус &quot;Рязань — Старый Оскол&quot;.

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