Захарова назвала Германию рассадником "махровой русофобии"

www.globallookpress.com/Fabian Sommer/dpa Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что нынешняя политика властей ФРГ сравнима с идеологией Третьего рейха, которая была направлена против людей разных национальностей.
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