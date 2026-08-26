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Захарова назвала Германию рассадником "махровой русофобии"

Захарова назвала Германию рассадником "махровой русофобии"

www.globallookpress.com/Fabian Sommer/dpa Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что нынешняя политика властей ФРГ сравнима с идеологией Третьего рейха, которая была направлена против людей разных национальностей.

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