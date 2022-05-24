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Красивые женщины рассказали, что они получают бесплатно благодаря своей внешности

Красивые женщины рассказали, что они получают бесплатно благодаря своей внешности

Стереотипы о преимуществах красивых женщин оказались основаны на реальной жизни. Обычно о таком не говорят вслух, но несколько красивых девушек решили рассказать честно, что они получают совершенно бесплатно только благодаря своей внешности.

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