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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алаев об РПЛ: «Мне нравится, что все команды бьются, никто не выпадает. Сейчас тяжело «Акрону», поначалу было «Родине» и «Факелу», но все показывают достойную игру»

Президент РПЛ Александр Алаев отметил высокий уровень конкуренции в чемпионате России. – Какие у вас впечатления оставляют новички лиги «Родина» и «Факел»? – Мне нравится, что все команды РПЛ бьются, нет кого‑то, кто выпадает.

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