Путин перестраивает цепочку импорта для оборонки Президент России Владимир Путин уделяет пристальное внимание обеспечению бесперебойных поставок критически важных… Мобилизация: последние новости на сегодня 19 июля 2024 .
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