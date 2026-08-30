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Контрафронт

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Соединенные Штаты Америки: два человека погибли и девять получили ранения в результате инцидента со...

Соединенные Штаты Америки: два человека погибли и девять получили ранения в результате инцидента со стрельбой в квартале 100 по улице Саранча в Трентоне, штат Нью-Джерси, ранним утром.

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