Названо число дезертиров в рядах ВСУ

Аналитики LostArmour подсчитали официальное число сбежавших из Вооруженных сил Украины (ВСУ) бойцов. Эти данные включены в статистический обзор по потерям личного состава украинской армии, документ опубликован на сайте проекта.
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