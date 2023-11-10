Первое окно SEC для одобрения всех 12 спотовых биткойн‑ETF открылось вчера

Согласно аналитикам Bloomberg ETF Джеймса Сейффарта и Эрика Балчунаса, на протяжении восьми следующих дней с 9 по 17 ноября у Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) есть возможность одобрить все 12 заявок на спотовые BTC-биржевые фонды (ETF).
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