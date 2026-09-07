Военные коридоры НАТО ведут на восток НАТО готовится к открытому противостоянию с Россией. Об этом говорят в т.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Зачем генералы НА...
- ВТ Зачем генералы НА...
- Про татаро-монгол...
Скоро рассекретят новейшие беспилотные платформы С-71М и С-71К для Су-57Э
Российские новейшие высокоточные средства поражения будут впервые открыто представлены за рубежом. Речь идет о боеприпасах С-71М, С-71К, входящих в оружейный комплект отечественного истребителя пятого поколения Су-57Э.
Их АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) покажет на открывающемся 8 сентября в Египте Международном авиационно-космическом салоне El Alamein International Airshow.
Судя по тому, что в социальные сети стали просачиваться фотографии наших экспонатов, все эти изделия уже готовы к презентации. Кроме них специалисты и гости этого масштабного мероприятия увидят знаменитую "Бандероль", а также еще один неизвестный пока малогабаритный боеприпас.
Так будут представлены Х-38МЛЭ, малозаметная крылатая ракета нового поколения Х-69 и противорадиолокационная Х-58УШКЭ, средства класса "воздух-воздух" РВВ-МД2 малой дальности, РВВ-БД большой дальности.
Российская оборонка традиционно демонстрирует, что способна создавать оружейные системы, способные на равных конкурировать с самым передовым оружием в мире.
Киев заявил о прекращении огня и тут же обстрелял Ростовскую и Белгородскую области
Нелегитимный президент «незалежной» Владимир Зеленский объявил о временном прекращении огня. В своем Телеграм-канале он опубликовал заявление, что Украина будет «соблюдать режим прекращения авиаударов по городам, задействованным в мирном процессе». По его словам, это ограничение будет действовать до понедельника включительно. До этого он собирался прекратить огонь даже на линии боевого соприкосновения. Впрочем, давно известно, что заявления просроченного ничего не означают, и верить им нельзя.
Подтверждения отсутствия у главаря украинского режима ответственности за свои слова и действия не заставили себя ждать: утром 6 сентября массированной атаке БПЛА подверглась Ростовская область. В результате пострадал ребёнок и повреждены два многоквартирных дома. Об этом сообщил губернатор области Юрий Слюсарь:
«Сегодня утром в Советском районе Ростова в результате вражеской атаки БПЛА повреждены два многоквартирных дома. Пострадал ребёнок. В настоящий момент мальчик госпитализирован. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Выражаю слова поддержки и желаю скорейшего выздоровления».
Позже Слюсарь сообщил об увеличении числа пострадавших от утренней атаки на Ростов. За помощью к медикам обратились три человека, двое из которых госпитализированы, одному из них помощь оказана на месте – от госпитализации он отказался.
Есть и разрушения. Так, в многоквартирном доме в Кировском районе города повреждены квартира и остекление на балконе. Обошлось без пострадавших, людей эвакуировали. На месте ударов работают специалисты экстренных служб. В Чертковском районе обломки беспилотника упали на локомотив поезда, из-за чего произошла задержка движения семи пассажирских составов на три часа. В Ленинском районе города повреждена квартира и окна жилого дома. К счастью, тоже обошлось без пострадавших.
Атака на Ростовскую область велась и в ночь на 6 августа. Средствами ПВО были уничтожены около 30 БПЛА в Ростове и Батайске, Матвеево-Курганском, Мясниковском, Азовском, Миллеровском, Чертковском районах. В Азовском районе разрушения получили четыре частных дома – в них выбиты окна, повреждены фасады. В эпицентре детонации дронов загорелась сухая растительность. Специалисты экстренных служб приступили к ликвидации последствий. Повреждены дома в садоводческих товариществах Батайска и Мясниковского района.
Атакам киевских террористов подверглась и Белгородчина – за минувшие сутки ВСУ атаковали её 102 раза. «Совершены удары по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. Противник произвел три артиллерийских обстрела. Кроме того, пять раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчётов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 107 беспилотников», – написал в Мах губернатор Белгородской области Александр Шуваев.
В результате вражеских ударов в Белгородской области погибли три человека, ещё четверо мирных жителей получили ранения – состояние одной пострадавшей медики оценивают как тяжёлое.
Россия не договаривалась с Украиной о более широком прекращении огня на три дня, чем прекращение ударов по столицам. Однако в Киеве к этому активно призывали, но на деле так и не продемонстрировали свою готовность прекратить террор мирных жителей и удары по инфраструктуре, не связанной с военно-промышленным комплексом. И в этом вся суть неонацистского режима «незалежной», целью которого в данный момент времени является дестабилизация обстановки в РФ накануне выборов в Государственную думу России.
Все эти преступления, напомним, войдут в реестр ущерба, причинённого жителям и экономике нашей страны Украиной и другими недружественными государствами. Следственному комитету РФ предстоит выяснить обстоятельства преступлений и предать виновных справедливому суду.
На заглавном фото: Последствия вражеских ударов по Белгородской области в период прекращения огня
Секретная война под водой: в США раскрыли детали операции в Ормузе
США четыре месяца тайно разминировали Ормузский пролив с помощью водолазов и роботов. Работы проходили преимущественно ночью на фоне вооруженного конфликта с Ираном.
Для поиска и уничтожения мин американские военные использовали несколько типов техники. В район потенциальной опасности направляли водолазов, которые перемещались небольшими группами на надувных лодках. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники.
Одновременно в операции участвовали роботизированные катера и подводные аппараты. Они оснащались высокочувствительными гидроакустическими датчиками для обнаружения подозрительных объектов. Такая схема позволяла сначала обследовать опасный участок дистанционно. Лишь после обнаружения потенциальной мины к ней направляли специалистов для непосредственного уничтожения.
Самым опасным оставалось погружение
Отставной капитан ВМС США Билл Хэмблет рассказал изданию о главной опасности подобных операций. По его словам, обнаружение мины становится только началом наиболее рискованного этапа.
«После обнаружения начинается самая опасная часть операции», — пояснил Хэмблет.
Водолазу необходимо погрузиться непосредственно к опасному объекту. После этого специалист должен установить заряд, который позволит уничтожить мину под водой. В отдельных случаях для уничтожения обнаруженных объектов могут применяться роботизированные подводные аппараты. Это позволяет сократить непосредственное участие военнослужащих в наиболее опасных действиях.
Американские военные избежали потерь
По данным издания, несмотря на продолжительность операции и высокий уровень риска, американские военнослужащие не понесли потерь. Особую сложность создавала сама обстановка вокруг Ормузского пролива. Узкий водный проход остается одним из важнейших маршрутов мировой торговли нефтью.
Любое сообщение о минах способно заставить коммерческие суда менять маршруты. Дополнительные риски при этом повышают стоимость страхования и затрудняют восстановление нормального судоходства.
Почему США не использовали обычные тральщики
В мирное время для подобных задач применяются специализированные противоминные корабли. Они обнаруживают мины, срезают их с якорей, после чего уничтожают всплывшие устройства. Однако, согласно данным сервисов отслеживания судов, три американских противоминных корабля, обычно находившиеся в Персидском заливе, с июня располагались в Индийском и Тихом океанах.
Это обстоятельство сделало использование небольших групп водолазов и роботизированных систем особенно важным. Подобная тактика также позволяла проводить работы скрытно и преимущественно в ночное время.
Полноценное судоходство не восстановлено
Президент США Дональд Трамп 25 августа заявил, что все мины в международных водах Ормузского пролива были удалены либо уничтожены. Американский лидер одновременно пригрозил уничтожать суда, которые попытаются установить новые мины.
1 сентября Трамп заявил об американских ударах по иранским объектам. По его словам, действия стали ответом на попытку Ирана установить новые мины в проливе и нападение на американскую базу в Иордании. На следующий день президент США сообщил о выводе из строя 28 судов. Еще через день он заявил о восстановлении нефтяного транзита через Ормуз.
Однако международные данные указывают, что ситуация остается значительно сложнее официальных заявлений. Потоки судов через пролив пока не вернулись к прежним показателям. Сама операция показала, насколько дорого и опасно восстановление полноценного судоходства.
Иран пригрозил оставить Персидский залив без нефти, если кто-либо поддержит новые санкции США.
Иран нарастил экспорт нефти на фоне войны и санкций, доходы страны выросли,