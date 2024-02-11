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Собянин: с 2011 года на московских улицах стало почти вдвое больше светильников

Собянин: с 2011 года на московских улицах стало почти вдвое больше светильников

В Москве с 2011 года стало примерно в два раза больше светильников. В этом году мегаполис будет еще ярче благодаря установке дополнительного освещения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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