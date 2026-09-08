Серия смартфонов Huawei Mate 80 превысила 9 млн продаж

Продажи смартфонов серии Huawei Mate 80 превысили отметку в 9 миллионов устройств. По данным на конец августа, было реализовано около 8,98 миллиона аппаратов, а учитывая текущий рост продаж, серия уже преодолела этот рубеж.
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