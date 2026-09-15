Три поселения в ТиНАО свяжут новой дорогой – мэр Москвы

На территории Троицкого и Новомосковского административного округа специалисты прокладывают новую автомобильную дорогу – дублер Калужского шоссе.
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