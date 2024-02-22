С начала года число высококритичных кибератак в РФ выросло более чем в три раза

За январь и неполный февраль 2024 года доля кибератак высокой критичности выросла более чем в три раза — с 2 до 6,3% — по сравнению с IV кварталом 2023-го, сообщили «Известиям» эксперты ГК «Солар» 21 февраля.
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